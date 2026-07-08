¡Terror en un viaje! Pasajera háimete oliga

Dos mujeres que se iban para laburar en un evento en Luque tuvieron una mala experiencia con un conductor de plataformas que, según ellas, se comportó groseramente y hasta estuvo a punto de llegar a la agresión física. Una de ellas, Yisel Fiorella, conversó amablemente con Crónica contando el mal momento que tuvo que pasar.

La joven mujer explicó que “pedimos el viaje desde mi departamento en Ñemby y nos teníamos que ir a Luque. Al subirnos, le saludamos al señor y él no nos saludó. Estaba con mi amiga, nos miramos y nos reímos nomás. Nos fuimos igual y cuando faltaban 6 minutos para llegar a destino le pedimos que nos pase su alias para la transferencia”. En ese momento empezó todo el guyryry.

“Él nos dice que no nos va a poder llevar a destino porque había mucha gente y mucho tráfico. Era el Kure Ára de Luque y como no nos quería acercar más tuvimos que apurarle a mi jefe para que haga la transferencia, ya que era él quien nos iba a pagar. Y como siempre pasa en donde hay mucha gente, había problemas de internet, tardaba en llegar el pago”, comentó.

Yisel he’i que “desde ese momento, el señor se puso bravo. Nos dijo que hacía rato ya que teníamos que hacer todo eso (transferir el pago). Yo le dije que se calme y que le íbamos a pagar”.

El hombre, supuestamente, no quería saber nada. Entonces “nos dice que para qué pedimos viajes en plataforma si no teníamos para pagar. Pero si nos dejaba en el destino que pusimos, ahí se le iba a pagar en efectivo; él no nos quiso llevar hasta el lugar”.

La joven expresó penosamente que “me trató supermal, me echó como una perra de su auto, yo me bajé nomás ya o sino él me iba a bajar a la fuerza de mi brazo”, dejando en claro el temor que en ese momento sintió.

“Nos dijo de todo, más se enojó cuando le dije que si nos seguía maltratando iba a ser escrachado pero en la app. Se me acercó todito y le dije que le va a dar uno por su cara porque ya estaba nerviosa y ahí recién se alejó”, contó la mujer.

Por último subrayó que “la gente dijo que nosotros no queríamos pagar y no es así. Ya le pagamos todo e igual me trató de hija de pu…, perra, que iba a mandar bloquear su cuenta. De todo me dijo. Inclusive me iba a tocar si es que yo no me bajaba por mi cuenta. Temí por mi vida, me asusté muchísimo, tenía miedo que saque algún arma. No pudimos hacer la denuncia a la Policía porque teníamos que trabajar”.

Se bajó del auto para bajar a la chica a la fuerza y luego revisó su celular para ver la transferencia.

Es cliente fiel de plataformas

La pasajera explicó que “él tenía que dejarnos ahí donde marcamos, había mucho tráfico y no quiso entrar, iba a subir el monto e igual le íbamos a pagar todo, pero él no quería ir. Propina y todo le íbamos a dar pero no quiso ir hasta la entrada del evento. Yo conozco como es el sistema de las apps de viajes, soy cliente antigua de esto, me suelo mover así, no me manejo en colectivos porque no manejo sus trayectos y todo eso. Y es la primera vez que me pasa este tipo de cosas, le tuve que reportar al conductor”.