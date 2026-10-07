[VÍDEO] ¡Desde un anillo hasta una pelota! Ale Domínguez le llenó de regalos a Messi El presi de la Conmebol estuvo presente durante la despedida del astro kurepa anoche en el Estadio Monumental.

Lionel Messi tuvo su emotivo partido de despedida de la Selección Argentina anoche, derrotando al combinado africano de Benín por 3-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Para la ocasión estuvieron presentes sus colegas, figuras históricas del fútbol argentino y dirigentes de peso, incluyendo al presidente paraguayo de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Este tuvo un encuentro personal con el dos veces campeón de la Copa América y Campeón del Mundo con la Albiceleste, esto justo después del partido y con el objetivo de darle una serie de regalos conmemorativos en nombre del Fútbol Sudamericano.

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A través de las redes sociales, el mandamás de la Conmebol publicó un vídeo del momento de la entrega de los regalos, acompañando esto con un texto que rezaba: “De parte de todo el fútbol sudamericano, para Leo Messi y su familia. Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedarán guardadas para siempre”.

El presi también se dirigió a la familia de Lionel diciendo: “Y un agradecimiento muy especial a Antonela, por ser pilar de esta historia y por ‘Creer en Grande’ junto a él en un sueño que terminó siendo gigante para todos. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno!”.