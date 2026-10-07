[VÍDEO] ¡Desde un anillo hasta una pelota! Ale Domínguez le llenó de regalos a Messi

Lionel Messi tuvo su emotivo partido de despedida de la Selección Argentina anoche, derrotando al combinado africano de Benín por 3-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Para la ocasión estuvieron presentes sus colegas, figuras históricas del fútbol argentino y dirigentes de peso, incluyendo al presidente paraguayo de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Este tuvo un encuentro personal con el dos veces campeón de la Copa América y Campeón del Mundo con la Albiceleste, esto justo después del partido y con el objetivo de darle una serie de regalos conmemorativos en nombre del Fútbol Sudamericano.
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A través de las redes sociales, el mandamás de la Conmebol publicó un vídeo del momento de la entrega de los regalos, acompañando esto con un texto que rezaba: “De parte de todo el fútbol sudamericano, para Leo Messi y su familia. Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedarán guardadas para siempre”.
El presi también se dirigió a la familia de Lionel diciendo: “Y un agradecimiento muy especial a Antonela, por ser pilar de esta historia y por ‘Creer en Grande’ junto a él en un sueño que terminó siendo gigante para todos. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno!”.