[VIDEO] Nuestra Miss Grand en traje alegórico: “El corazón de Sudamérica” ❤️ “En el corazón de Sudamérica la te el espíritu de Paraguay, una nación forjada por el coraje, la resiliencia y un orgullo inquebrantable en su identi…

“En el corazón de Sudamérica la te el espíritu de Paraguay, una nación forjada por el coraje, la resiliencia y un orgullo inquebrantable en su identidad” dice la primera parte de la pasada de nuestra Miss Grand, Micaela Viveros al presentar su traje alegórico.

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“Este traje lleva la fuerza de su historia, la calidad, la calidez de su gente y una herencia ferozmente preservada a través de las generaciones . arraigado en la tradición y orgulloso de su soberanía Paraguay se mantiene fuerte, audaz, apasionado e inquebrantable” dice la descripción del traje mientras Micaela hace su pasada.

El traje alegórico tuvo muchas felicitaciones y fue elaborado por Alfredo Gaona.