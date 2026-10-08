[VIDEO] ¿Quiénes fueron nuestras misses que tuvieron problemas con sus trajes? Con lo ocurrido con nuestra Miss Grand Micaela Viveros y su vestido de gala, la gente recordó otros certámenes donde los trajes fueron el problema.

Micaela Viveros se encuentra en Tailandia representando a nuestro país en Miss Grand Internacional. Hasta el momento venía haciendo un excelente papel, hasta que le tocó hacer su pasada en traje de gala durante la preliminar.

El vestido que lució estaba hermoso, pero tuvo un problema en la parte de la cintura, donde las ballenas del corset se doblaron y le dejaban un molde muy raro.

Pero a lo largo de las presentaciones de nuestras misses, varias de ellas también sufrieron percances con sus vestidos.

Nadie olvida el vestido de Lourdes Arévalo, quien era una de las favoritas en el Miss Universo 2006 que se realizó en Los Angeles. El vestido de noche que lució recibió muchas críticas entre los expertos de belleza quienes catalogaron al vestido como más apropiado para una boda de día que para una final de Miss Universo. Es que el mismo no tenía pedrería ni brillos como es habitual en una competencia internacional.

En aquella ocasión se había dicho que el traje que realmente debía usar tuvo un problema con el cierre, por lo que optó desfilar con otro vestido que tenía guardado.

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Otra de las señoritas que tuvo problema con su traje, en este caso alegórico, fue Cecilia Romero quien representó al país en el Miss Grand 2025. Su traje nacional oficial que era sobre el tereré, quedó retenido en la aduana de Tailandia, lo que la obligó a improvisar a última hora y salir al escenario con un traje de ñandutí que fue prestado a última hora.

Una caída

Otra paraguaya que tuvo sarambí con su traje fue Verónica Viveros, quien representó a nuestro país en el Reinado Internacional del café en el 2019 en Manizales, Colombia.

Vero tuvo un accidente durante el desfile en traje de gala con su vestido que tenía una larga cola, que se enredó por su taco cuando quiso darse vuelta. Eso hizo que pierda el equilibrio y terminara en el piso. A pesar de la caída se levantó y demostró su profesionalidad siguiendo con su desfile.