Volvería a otro certamen, pero solo si tiene apoyo del gobierno Mika Viveros contó que se enamoró de los certámenes de belleza y que le gustaría volver a representar al país. Pero puso sus pero...

“Yo disfruté y me siento realizada. Disfruté cada momento, cada segundo. Cumplí un sueño que tengo hace años” comentó Micaela Viveros, nuestra Miss Grand Paraguay quien recientemente representó al país en Tailandia.

Mostrando las imágenes de su despedida de dicho país y ya rumbo al Paraguay, dio pie a que sus seguidores le hagan preguntas y puedan conversar con ella.

“Estoy muy feliz con las personas que estuvieron apoyándome, de mi país, voy a ser una persona demasiado ingrata si digo que estoy triste, que me afectó de no haber pasado al top. Yo me fui con la idea de alcanzar el top 10 pero no se pudo. Pero como siempre digo ‘los planes de Dios son perfectos’” comentó Mika.

Aveí le consultaron si se iba a presentar a otro certamen de grand slam y dijo que tenía que pensar, pero que le gusta la onda. “Es que yo me enamoré de los certámenes de belleza, me encantaría poder ir de nuevo a otro, pero en algunos años y en el momento en que reciba apoyo del gobierno. Porque existe peso de banda cuando hay apoyo del gobierno” afirmó y agregó que pilló que las chicas que tuvieron buen lugar es porque tuvieron apoyo del gobierno. Y que no se refiere solamente al apoyo económico, sino que le den lugar a las candidatas en actividades institucionales.

“Mientras Paraguay no tenga apoyo del país y del gobierno, infelizmente no vamos a poder llegar lejos en un grand slam” afirmó, recalcando que sí le encantaría volver a participar.