[VÍDEO] “Me ca** a trompadas con Carlos Amarilla si le vuelve a tocar a mi jugador” El presidente de la Liga Caacupeña advirtió que no se presentarán para el siguiente partido del Interligas ante Caraguatay si Carlos Arecio Amarilla es el árbitro.

El otrora árbitro más importante del fútbol paraguayo, Carlos Arecio Amarilla, se encuentra arbitrando en el fútbol del interior y está causando bastante polémica, ya que desde la Liga Caacupeña de Fútbol denuncian que constantemente empuja y agrede hasta físicamente a sus jugadores.

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El presidente de la mencionada Liga, Lic. Raúl Ayala, hablando con el programa de la Capital cordillerana, “Acontecer Deportivo”, ya advirtió que Caacupé no se presentará a su siguiente partido ante Caraguatay si es que Carlos Amarilla vuelve a ser designado como árbitro del encuentro.

“Dejé constancia que nosotros no nos hacemos responsables de la integridad física de Carlos Amarillo si le vuelven a designar el departamento de árbitro en un partido de Caacupé. Después no quieran venir a tildarnos de los locos, de los patoteros” tiró el presi Raúl Ayala quien dijo que ni en figurita se le quiere ver a Carlos Amarilla por Caacupé.

Reclamó que 16 tarjetas llegó a sacar e incluso de manera jocosa le bajó que hasta al perro que salió por el costado ligó la tarjeta.

“Si le designan nuevamente a Amarilla yo no me presentó. Y tene por seguro que una vez le va tocar a mis jugadores, dos veces no, porque yo mismo me voy agarrar a trompadas con él”, aclaró el presi de la Liga Caacupéña.