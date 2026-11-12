¡Traición! “Rubito”, guardián del Blas Garay, se mudó de colegio 😱 ¡Un verdadero culebrón escolar que tiene a toda la comunidad educativa con el corazón roto! “Rubito”, el que firulais que cuidaba durante tres años y…

¡Un verdadero culebrón escolar que tiene a toda la comunidad educativa con el corazón roto! “Rubito”, el que firulais que cuidaba durante tres años y fue el fiel guardián del Colegio Blas Garay, protagonizó lo que los alumnos y docentes ya califican como una “alta traición” al ser escrachado posando muy campante frente a un cartel de una institución vecina.

“No conocíamos la alta traición hasta que este Rubito, nuestra ex mascotita fiel, nos puso los cuernos con otra institución vecina” escribieron desde la cuenta de Facebook del cole.

La historia de amor y lealtad entre el peludo y el Blas Garay comenzó hace aproximadamente tres años. Según relataron desde el colegio, al principio Rubito tenía dueño y solo pasaba de visita por algunas horitas, pero el cariño pudo más: él mismo decidió “matricularse” a tiempo completo, acompañando las jornadas de estudio prácticamente desde la mañana hasta la tarde como un alumno más.

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Sin embargo, en las últimas horas saltó la ficha. Al mejor estilo de una novela, al guardián lo pescaron “in fraganti” y le sacaron una foto posando frente al cartel de otro colegio de la zona, desatando reclamos en las redes sociales de los estudiantes, quienes aseguran que el firulais les “puso los cuernos”.

Pese al dolor por el “pase” inesperado a la competencia, en el Colegio Blas Garay no pierden las esperanzas y aseguran que es solo una aventura pasajera: están convencidos de que en breve va a extrañar su verdadero hogar y volverá a ocupar su puesto de honor en el patio.